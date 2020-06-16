أستاذ هندسة بترول: طفرة غير مسبوقة بمشروعات الغاز خلال السنوات الأخيرة

شهدت صناعة الغاز الطبيعي في مصر، طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم في 2014، من خلال اهتمامه الكبير بملف الغاز الطبيعي، والطاقه بشكل عام.

قال الدكتور سعيد كامل أستاذ هندسة البترول والغاز في كلية الهندسة جامعة السويس، خلال السنوات السابقة شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في كل أنشطتها، حيث ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، إلى مستويات غير مسبوقة، بما يعطى دفعة أكبر لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف.

ولفت إلى أنها تنعكس إيجابا على نمو الاقتصاد المصري، وتحقيق معدلات غير مسبوقة، لتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، وتحويل السيارات للعمل بالغاز، والتوسع في صناعة البتروكيماويات القائمة على الغاز الطبيعي، فقد نجح قطاع البترول، في تحقيق معدلات متميزة في الإنتاج، حيث بلغ حوالي 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وأضاف كامل، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك عدد كبير من المشروعات والاكتشافات الكبرى، التي حدثت منذ 6 سنوات، من أهمها مشروع تنمية حقل ظهر، حيث أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة بدء الإنتاج من المشروع، في 31 يناير 2018، الذي يهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 3 مليار قدم مكعب غاز يوميا، خلال عام 2019، وبتكلفة استثمارية حوالي 15.6 مليار دولار، مع نهاية مرحلة الوصول للإنتاج الكلى للمشروع.

كما يعتبر مشروع تنمية حقل نورس، من أهم مشروعات الغاز، حيث جاء المشروع بهدف إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي، يقدر بحوالي 1.1 مليار قدم مكعب غاز يوميا، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 290 مليون دولار، حيث تم وضع 15 بئرا في الحقل على الإنتاج، خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018.

وشهدت مصر العديد من المشروعات الأخرى، ذات العائد الاقتصادى الكبير، مثل مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية، وغرب دلتا النيل، ومشروع المرحلة التاسعة- ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة، ومشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب)، ومشروع خط أنابيب نيدوكو-الجميل– بالدلتا، ومشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط (الفرعونية / بي بي البريطانية)، ومشروعات خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية، حيث شهدت الـ6 سنوات الماضية، الانتهاء من 31 مشروعا من مشروعات خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية، والتجديد منذ يوليو 2014، وحتى يناير 2020.

ولفت كامل، إلى أنه يوجد عدد من المشروعات البترولية، التي يجرى العمل عليها الفترة الحالية، ودراستها لتنفيذها، وهي 13 مشروعا لإنتاج الزيت والغاز، والعمل على إنشاء 6 مشروعات لتكرير البترول.

وأضاف أنه يجرى العمل على إنشاء 9 مشروعات للبتروكيماويات، و6 مشروعات الصهاريج التخزين، والعمل على 5 مشروعات لخطوط الخام والمنتجات.