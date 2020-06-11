"البترول": الشركات العالمية الكبرى تتهافت على التنقيب عن الغاز في مصر

كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل موافقة الحكومة على مشروعات لقوانين اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والغاز، موضحا أن ذلك يأتي من أجل تعزيز الاستكشاف في الأراضي المصرية وفي المياه الإقليمية، فذكر أنه طُرح مزايدة بخصوص التنقيب في البحر الأحمر بعد النجاح في ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وتم عمل مسحات ببعض المناطق لمعرفة مدى احتواءها على غاز، مؤكدًا أن إستراتيجية وزارة البترول قائمة على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أنه تم طرح مناطق للبحث والاستكشاف أمام الشركات العالمية في مزايدات للبحث والتنقيب في البحر المتوسط والبحر الأحمر التي تعتبر منطقة جديدة، مؤكدًا أنه لولا أن المناخ الاستثماري الجيد والاهتمام الكبير من الدولة بتلك الأمور، ما كانت تلك الشركات تتهافت للبحث في مصر عن الطاقة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة البترول، أن مصر سددت الجزء الأكبر من الاستحقاقات المالية الخاصة بشركات البترول ولم يتبقى سوى جزء بسيط فقط منها، وبمجرد توقيع الاتفاقية والموافقة النهائية على القوانين التي تم طرحها، ستبدأ تلك الشركات عملها في مصر، كما أن المسحات التي تم إجرائها كانت مهمة لتوفير معلومات للشركات العالمية قبل قدومها للتنقيب في مصر عن الغاز، مؤكدًا أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية لقطاع البترول باعتباره عنصر الطاقة في مصر.

وأشار عبد العزيز، إلى أن الآمال كبيرة في المزيد من الاستكشافات البترولية، خاصة بعد مشاركة أهم الشركات على مستوى العالم.