أستاذ بترول: الغاز الطبيعي أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري

قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ اقتصاديات البترول والغاز الطبيعي بكلية الهندسة جامعة السويس، إن الغاز الطبيعي يعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري لتحقيق أهداف ومعدلات النمو وتحسين الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة ورفع مستويات المعيشة.

وأضاف كامل في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، اليوم الثلاثاء، أن زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي بعد تسريع خطط تطوير حقول الغاز المكتشفة، والتي تم وضع الكثير منها على خريطة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والوفاء بالالتزامات التعاقدية ساهمت بشكل كبير في تحقيق نمو اقتصادي وسد لحاجات السوق المحلي والاتجاه نحو تصدير الفائض.

وأشار إلى أن هناك عدد من المشروعات العامة التي تم العمل عليها مؤخرا، أهمها مشروع تطوير ظهر الحقل العملاق بعد دخوله المرحلة الثانية من الإنتاج، ومشروع استكمال المرحلة التاسعة - ب غرب الدلتا وحقول Revin في البحر الأبيض المتوسط.