شريف منير: رفضت الظهور في لقاءات كثيرة حتى لا يقال إني أتاجر ببناتي

قال الفنان شريف منير، إنه تعرض لهجوم شديد على السوشيال ميديا، حملت شتائم بذيئة وألفاظ خارجة، لكنه كان دائم التجاهل لمثل هذه الأمور، ويكفتى بعمل حذف لمتابعه الذي تطاول عليه.

وتابع: "تجاهلت ردود الفعل السخيفة والجارحة كثيرا، تنازلت كثيرا جدا على السوشيال ميديا، وعندما رأيت تأثر أبنتى الصغيرة بالشتائم البذيئة لأمها، فعلت ما فعلت".

وأضاف "منير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تعامل مع واقعة التنمر على ابنتيه، على أساس أنه أب وليس شريف منير الفنان، لافتا إلى أن الفيديو الذى أطلقه عبر الإنترنت، لقى اهتماما كبيرا من الجهات المسؤولة، كون الإهانة التى تعرضت له أبنتيه هى بمثابة إهانة لكل الفتيات المصريات.

وأكد "منير"، أنه اتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه واقعة التنمر والسب والقذف، مشددا على أنه لن يسامح أحدا كما كان فى السابق.

وتابع: "مش هسامح حد من اللى شتم، الشتائم ليست من داخل مصر فقط، بل من الخارج أيضًا، ورفضت الظهور في الكثير من المحطات الإعلامية، حتى لا يقال إنني أتاجر بقضية بناتي".