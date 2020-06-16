"قلت لهم شأن داخلي".. شريف منير: رفضت إجراء مقابلة مع BBC

كشف الفنان شريف منير، عن أن العديد من المحطات الدولية تحدثت معه من أجل عمل حوار معه على خلفية واقعة التنمر التى تعرضت لها بناته، ولكنه رفض، مؤكدا: "كان أخرهم محطة BBC، لكن قلت ليهم أن بلدى هتجيب حقى وده شأن داخلى".

وأضاف "منير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يعلم أنه سيحصل على حقه، وحق المجتمع بالقانون، وليس مستعجلاً فى ذلك، كون مصر دولة مؤسسات وقانون، متابعا: "أنا عارف أن حقى هيجينى وأنا مش مستعجل".

ولفت "منير"، إلى أنه تعرض للسب والقذف قبل ذلك، من أحد متابعيه على السوشيال ميديا، وقام بتحرير محضر فى مباحث الإنترنت، وعندما تم القبض على المتهم، طلب والديه الإفصاح عنه حفاظاً على مستقبله.

وواصل: "حد شتمنى بأمي شتائم قذرة على فيسبوك، حررت محضر فى مباحث الإنترنت، وعندما قبض عليه والقضية أخذت مجراها، أبوه وأمه طلبوا منى التنازل، سامحته وقلت ليه أنت كسبت أيه غير أنك بهدلت أمك وأبوك".

وفى سياق آخر قال "منير"، إن العالم بعد فيروس كورونا سيتغير تماما، ومصر تعاملت مع الأزمة بشكل احترافى واستراتيجية تفوق دول كبرى.