متحدث "الكهرباء": الوزير استقبل شائعة إصابته بكورونا بـ"ابتسامة"

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، حقيقة ما تردد حول إصابة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا أن ما أثير حول هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلًا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحلام مواطن"، الذي يُعرض على شاشة "المحور".

وأضاف "حمزة"، أن الوزير تلقى شائعة إصابته بفيروس كورونا بابتسامة، ورفض في بداية الأمر إصدار بيان لنفي الشائعات، كي لا يُقال أننا نسير خلف هذه الشائعات، لكن مع زيادة تردد الشائعة، أصدرنا بيانًا لكل وسائل الإعلام لنفيها، مؤكدًا أن الوزير يمارس عمله بشكل يومي في مكتبه.

وتابع: "الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليست سبة أو جريمة في جبين المواطن، لكنها قدر ومثل الإنفلونزا العادية ولكن يجب تحري الدقة، حول كل ما يُنقل ويُقال على السوشيال ميديا، الإصابة بفيروس كورونا المستجد أصبح حديث جميع المواطنين داخل مصر وخارجها، وذلك لتفشي الوباء فى العالم أجمع"، داعيًا بشفاء جميع المصابين في أنحاء الجمهورية وخارجها فى جميع أنحاء العالم.