محمد شاكر: انقطاع الكهرياء وصل لـ12 ساعة.. ودول عديدة تمر بنفس الموقف

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة تبذل قصارى جهدها للتعامل مع شكاوى انقطاع التيار الكهربائي بسبب موجات الطقس السيئ، وإننا نتحرك بشكل سريع، من خلال غرفة العمليات التي قمنا بتشكيلها لمتابعة الأزمة.

وأضاف شاكر، في لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أن تسرب المياه إلى أكشاك الكهرباء، ولوحات التوزيع، والمحولات، يؤثر بشدة على المعدات، التي تحتاج إلى فترة من أجل التخلص من الرطوبة الموجودة بها، ويجري حاليا عمل الصيانة اللازمة لجميع الشبكات التي تأثرت، خاصة أن جميع العاملين في الشركة يعملون على مدار الساعة لإنهاء مشاكل انقطاع الكهرباء، في ظل الشكاوى الكثيرة التي وصلت لنا وتعاملنا معها.

وتابع أن هناك انقطاعات وصلت ما بين 10-12 ساعة في العديد من الأماكن، وعلى الرغم من أن هذة الفترة غير مقبولة ولكننا استطعنا التغلب عليها، وأن الكثير من دول العالم قد تواجه نفس الموقف في موجات الطقس السيئ، ونبذل قصارى جهدنا، ولا أنكر أن هناك تأثرا كبيرا لشبكات الكهرباء بسبب هذا الطقس.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أكدت أنه بعد ظهر اليوم السبت، ستبدأ الأحوال الجوية في التحسن، وتحديدًا الثانية ظهرًا حيث ستتحسن الأجواء بشكل تام، إذ ستهدأ سرعات الرياح وتنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية، وتبدأ الشمس بالسطوع مرة أخرى.