وزيرة الهجرة: أزمة كورونا كشفت عن الجانب الجميل في المصريين

وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريبن بالخارج، الشكر لكل الذين تعاونوا مع الوزارة، في عودة المصريين العالقين في الخارج، ورفضوا الإعلان عن شخصياتهم.

ولفتت إلى أن مبادرة "خلينا سند لبعض في الخارج"، التي أطلقتها وزارة الهجرة، رأينا فيها الكثير من القصص الإنسانية، التي ساعد فيها ليس فقط المقيمين في الخارج لأقرانهم من العالقين، لكن من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني داخل مصر.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أنه كان يوجد مناشدات من لبنان، خاصة من العمالة المصرية، وأن لدينا 20 ألف مصري عامل في لبنان، والأوضاع الاقتصادية هناك مع أزمة فيروس كورونا، جعلت الناس ليس لديها حتى القدرة على دفع التذكرة الخاصة بهم، وبالتأكيد كان هناك عمل بين وزارة الهجرة ومنظمات المجتمع المدني لدفع ثمن الطائرة للعمالة وهناك من ساعد بأدوية.

وتابعت، أنه بعد انتهاء أزمة كورونا، سنعلن عن الكثير من القصص الإنسانية عن المصريين في الخارج، ووقوفهم بجانب بعضهم البعض، ورغم قساوة الأزمة التي تمر بها البلاد، إلا أنها كشفت عن الجزء الجميل في المصريين سواء في الداخل أو الخارج.