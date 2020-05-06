نبيلة مكرم: أعلنا اليوم نجاح مصر في التعامل مع أزمة العالقين

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن اليوم تم الإعلان عن نجاح الدولة المصرية في الخارج فيما يتعلق بأزمة العالقين.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، أمس الثلاثاء، أن العالقين هم من سافروا بغرض زيارة أو رحلة علمية أو رحلة علاج أو سياحة، والطلاب الذين تم إغلاق مدنهم الطلابية، وهؤلاء ليس لديهم مورد رزق في الخارج أو مكان للإقامة، وكان هناك مناشدات واستغاثات لعودتهم.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الأزمة بدأت باستغاثة عدد من العمالة المصرية العالقين في الدخل لعدم قدرتهم على العودة لعملهم بدول الخليج، ثم تطورت الأزمة لمخالفي الإقامة في دول الخليجي، ومن ثم أزمة من تم انتهاء عقود عملهم بجانب الحالات الانسانية.

ولفتت إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لبحث التعامل مع العالقين وهبوط الدول الأخرى على هبوط الطائرات المصرية لنقل المصريين العالقين لوطنهم، وبحث الإجراءات الطبية لحمايتهم.

وأكدت، أن الرئيس السيسي يضع المواطن على رأس أولويات الدولة بغض النظر عن أي خسائر، مشيرة إلى أن اللجنة عرضت الجدول الزمنى لإعادة العالقين على رئيس الوزراء، ووافق عليه، مع تأكيده بتكثيف الرحلات لسرعة إعادة العالقين.

ولفتت، إلى أن مخالفي الإقامة بدولة الكويت كان لديهم أصوات عالية للعودة للوطن، وتم التنسيق مع دولة الكويت لإعادتهم، موجهة الشكر للكويت على تعاونها، موضحة أن هناك طائرتين عادوا من الكويت في الساعة السادسة من مساء اليوم وانتقلوا لأماكن العزل.

وأشارت إلى أن هناك بعض المصريين تم إنهاء عقودهم في قطر، واللجنة عرضت بعض البدائل لنقلهم من دولة أخرى وسيتم تحديد سبل عودتهم خلال يومين، كما أن هناك كثيرا من الطلاب المصريين في تركيا، يرغبون في العودة، وهناك تكليفات بإنهاء عودتهم لأرض الوطن.