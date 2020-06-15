شقيقة أحمد زكي: محمد رمضان لم يتصل بنا بشأن مسلسل "الإمبراطور"

علقت الحاجة منى شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، على مسلسل الإمبراطور، الذي تعاقد الفنان محمد رمضان على تقديمه في الموسم الرمضاني المقبل مع شركة سينرجي، لتجسيد قصة شقيقها.

وقالت "منى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة"، عبر شاشة "الحياة": "لا يوجد أي شيء وجه لنا بخصوص مسلسل الإمبراطور من الفنان محمد رمضان، أو أي شخص آخر".

وأضافت: "لو أراد محمد رمضان الحصول على معلومات، فيجب أن يتصل بنا لأننا سنفيده وسنطلعه على كل شيء، وقد لا نوافق، وقراءة السيناريو هي شرط الموافقة، لأنها حياة فنان وإخوته وذويه".

وتابعت: "ليس لدينا أي شيء نقوله، حتى الآن لا أستطيع تحديد موقفي، لأنني كما قلت، سأوافق بناءً على السيناريو، ووالدتي سجلت كل مراحل حياة أحمد زكي، ونحن سجلنا أيضًا، وأخوالي سجلوا، ونستطيع الإفادة في هذا الأمر وسنتحدث عن علاقته بنا في طفولته".

وواصلت: "بالنسبة لمحمد رمضان، فنحن نحبه للغاية، لأنه يحبنا وأول من وقف إلى جوارنا في العزاء، وفي النهاية أقول إنني لست متأكدة بشأن عرض المسلسل".