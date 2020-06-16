تطهير مطار الغردقة الدولي استعدادا لعودة السياحة الخارجية

وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، وفرق المتوطنة بالادارة الصحية الغردقة، القيام بعمليات التطهير والتعقيم، لاستقبال عودة السياحة الخارجية اللازمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وتكليف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأكد مرعي، فى تصريح له صباح اليوم الثلاثاء، بوضع خطة محددة للقيام بتطهير وتعقيم كل المنشآت السياحية والمصالح الحكومية، ومنافذ تقديم الخدمات الطبية والأماكن الحيوية، لافتا إلى القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة، بكل مدن المحافظة.

وأكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر في تصريح صحفي، استعداد مطار الغردقة لاستقبال ثلاثة رحلات بلجيكية يوم السادس والعشرين من شهر يونيو الجارى، كخطوة أولى ومؤشر إلى عودة السياحة الخارجية إلى مصر.