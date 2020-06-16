"لكزس" تعلن عن النسخة الفيس ليفت من IS

أعلنت شركة لكزس عن IS فيس ليفت 2021 المنافس اليابانى للعمالقة الالمان BMW الفئة الثالثة و مرسيدس C-class المسيطرين على هذه الفئة.

من أهم التغيرات التى حصلت عليها لكزس is هى شبكة التهوية الجديدة و المصابيح و الاكصدامات الامامية و الخلفية الجديدة.

تم تحسين النظام الترفيهى فى السيارة مع اضافة Apple CarPlay و Android Auto مع نظام صوتى من 17 سماعة.

تتوفر is بمحرك 2.0 لتر تربو بقوة 241 حصان وعزم 349 نيوتن متر متصل بناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيك.

المحرك الثانى سعة 3.5 لتر تنفس طبيعى مكون من 6 أسطوانات يولد قوة 311 حصان وعزم 379 نيوتن متر مع وجود نسخة اخرى من نفس المحرك ولكن بقوة 260 حصان و عزم 320 نيوتن متر.