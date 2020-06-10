BMW توضح التصميم وديناميكات الفئة الثالثة والأكثر مبيعا داخل الشركة

نشرت شركة BMW، المصنع الألماني الرائد في عالم صناعة السيارات الفارهة، فيديو لحلقة من حلقات "BMW YODAY"، عبر قناتها الرسمية على موقع (يوتيوب)، حيث تحدث عن الفئة الأكثر مبيعًا داخل الشركة، وهي BMW 3.

وأوضحت الشركة خلال الفيديو، التصميم وديناميكية القيادة، ومميزات الاتصال لسيارات BMW 3.

جدير بالذكر، أن سيارات BMW الفئة الثالثة، هي سيارة مدمجة تم البدء في صناعتها منذ عام 1975، خلفا للجيل السابق "نيو كلاس"، تم إنتاج 5 أجيال من هذا الطراز، وتم استخدام ما لا يقل عن 5 هياكل مختلفة.

وتعد الفئة الثالثة هي أفضل السيارات مبيعا بالنسبة لبي إم دبليو، حيث استحوذت على نسبة 40% من مبيعات الشركة عام 2005.