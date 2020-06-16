الصحة: 8 آلاف مريض بكورنا في عزل منزلي.. و22 ألف بمستشفيات الوزارة

أكد الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة لشؤون الرعاية العاجلة والطوارئ، أن المستشفيات التي تُقدم خدمات لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، هي مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، وبعض المستشفيات الخاصة، وبعض مستشفيات القوات المسلحة، فضلًا عن العزل المنزلي.

وتضارب "وديع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، في تصريحاته حول عدد مرضى كورونا، المتواجدين في مستشفيات وزارة الصحة، مؤكدا أن عددهم 12 ألف مريض، فضلًا عن 8 آلاف حالة عزل منزلي، فيما راجعه أديب في الرقم وقال له: "يعني عندنا 22 ألف مصاب بالمستشفيات الحكومية، و8 آلاف في العزل المنزلي"، فرد عليه: "أه.. يبقى كده 30 ألف".

وأوضح مستشار وزير الصحة لشؤون الرعاية العاجلة والطوارئ، أنه يوجد في مستشفيات وزارة الصحة فقط 32 ألف سرير، متابعًا: "النهاردة كان مترددي على مستشفيات وزارة الصحة حوالي 191233 شخص، وهم مترددين ممكن يكونوا عندهم حاجة تانية، ما هو مش كل العيانين كورونا، فرغم جائحة كورونا، ووزارة الصحة تقدم الخدمات لكل المرضى".