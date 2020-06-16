"الصحة": أرقام وفيات كورونا في مصر "خادعة" رغم ارتفاعها

أكد الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة لشؤون الرعاية العاجلة والطوارئ، أنه ما زالت أعداد إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الماضية، ولم يحدث حتى الآن استقرار في الأرقام، "مفيش استقرار عشان نتوقع الأرقام هتبتدي تنزل إمتى".

وأضاف "وديع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "Mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب،: "بالنسبة لعدد الوفيات فهي أرقام عالية ولكنها خادعة، يعني نسبة الوفيات رغم ارتفاعها خلال اليومين الماضيين إلا أنها أقل من بداية انتشار الفيروس في مصر، فأرقام الوفيات لا تُحسب كعدد فقط، بل تُحسب عن طريق نسبة الإصابات مجمعة بالنسبة لعدد الوفيات".

وتابع: "يعني لو وضعنا 1672 حالة وفاة من فيروس كورونا أمام 47289 إصابة سنجد أن النسبة 3.55%، بس لو رجعنا لأرقام مثلا 7 إبريل أو 14 إبريل هنلاقي النسبة دي 8%، كل المنظومات الصحية في العالم أصبحت فيها خلل بسبب الفيروس، ولكن نسعى جاهدين لتقليل نسبة الوفيات".