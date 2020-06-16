الصحة: متوسط أعمار وفيات كورونا 61.4 سنة.. 86.5% منهم أصحاب أمراض مزمنة

أكد الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة لشؤون الرعاية العاجلة والطوارئ، أن نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مرتفعة نظرًا لأن أعمار الوفيات مرتفع، "متوسط أعمار الوفيات في مصر جراء كورونا 61.45 سنة، كما أن 86.5% من المتوفين كانوا مصابين بأمراض مزمنة، أشهرهم السكر والضغط وأمراض المناعة والغسيل الكلوي والأورام".

وأضاف "وديع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن مصر بها نسبة عالية من الإصابات بالمرض السكري، موجهًا حديثه للمواطنين: "يا جماعة حافظوا على نسبة السكر في خلال فترة الجائحة، ولازم تكون نسبة السكر في الجسم ثابتة، يعني لو شخص السكر عنده 350 وثابت على كده، أفضل من شخص آخر عنده 300 وبينزل لـ90 ويطلع بعد كده لـ280، لأن ده يؤدي إلى الاضطراب في الجهاز المناعي".

وأشار مستشار وزير الصحة لشؤون الرعاية العاجلة والطوارئ، إلى أن مرض السكر وراء ارتفاع عدد الوفيات من كورونا، فضلًا عن تقدم السن، حيث يضعف الجهاز المناعي للشخص مع تقدم عمره.