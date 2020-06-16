الصحة عن شكاوى عدم توافر أسرة بمستشفيات: عندهم حق.. إحنا حاسين بيهم

أجاب الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة لشؤون الرعاية العاجلة والطوارئ، على سؤال الإعلامي عمرو أديب، حول شكاوى بعض مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، من عدم توافر أسرة لهم بالمستشفيات، قائلًا: "إحنا عارفين وحاسين بيهم، وعندهم حق، وكان الله في عونهم".

فيما بدى على أديب، التعجب من الإجابة، الأمر الذي جعل وديع يؤكد، أن من يشتكى من عدم توافر أسرة له حق، "ده حقه أننا نوفر له سرير، بس فيه ناس بتيجي عاوزه تدخل العناية المركزة على طول، لأن حالتها متأخرة، لو كان جه بدري شوية، كانت الأمور هتبقى أسهل على المنظومة الصحية، كنا هنراعيه، ومش هنوصل الحالة أنها تدخل الرعاية".

وتابع: "نسبة الإشغال في العناية المركزة 85% في المستشفيات، وفيه نظام عندنا، إننا منخليش العناية المركزة مكتملة 100%، لأن لو فيه مريض من اللي محجوزين في المستشفى، احتاج رعاية مركزة مش هنلف بيه بالسرير عشان ندور على رعاية فاضية".

وأكد مستشار وزير الصحة لشؤون الرعاية العاجلة والطوارئ، أن من بين الـ22 مستشفى الخاصين بعلاج مرضى كورونا، هناك 8 مستشفيات نسبة الإشغال فيها وصل لـ100%، فيه تكدس كبير، وممكن يكون فيه سرير عناية مركزة فاضي في مدينة نصر، بس المريض من كفر الزيات مثلا".