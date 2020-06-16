"الصحة" عن استمرار علاج مصابي كورونا بـ"كلوروكين": كل دولة وإمكاناتها

تحدث الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة لشؤون الرعاية العاجلة والطوارئ، عن استمرار علاج مصابي كورونا في مصر، بعقار هيدروكسي كلوروكوين، رغم تحذيرات من منظمة الدواء والغداء الأمريكية، مؤكدا أن كل دولة لها إمكاناتها، وأرقام إصاباتها وأدويتها التي تعمل بها، موضحًا أن من يُصرح بعدم فاعلية هيدروكسي كلوروكين، يكون متوفر لديهم بدائل أخرى.

وأضاف "وديع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن مصر تستخدم هذا العقار، وحقق نتائج، وحال ظهور دواء أفضل من ذلك، وتستطيع مصر تسويقه، وتكون تكلفته مناسبة للمواطن المصري سيتم استخدامه، مؤكدًا أن اليابان تعمل بأدوية مختلفة عن كثير من دول العالم.

وتابع: "فيه أنواع من كلوروكوين زي مثلوكين، هو نفس هيدروكسي كوروكيلين بس متطورة شوية وخاص بعلاج الملاريا، كل الأدوية التي تستخدم حتى الآن بحثية، حتى البلازما يعتبر شيء بحثي، منظمة الصحة العالمية أصدرت قرارًا منذ فترة بتوقف العلاج بالهيدروكسي كلوروكوين، ولكن تراجعت عن هذا القرار، إحنا مش هينفع نشيلة من برتوكول العلاج غير لما اللجنة العلمية الخاصة بفيروس كورونا تقول، فيه دول مش بتشتغل غير بيه".