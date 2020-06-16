الجامعات الخاصة: فتح باب التقدم لعام 2020ـ2021 لخريجي العام الماضي

أعلنت عدد من الجامعات الخاصة، فتح باب التقدم والالتحاق للعام الجامعي 2020ـ 2021، للطلاب الجدد، خريجي العام الماضي من الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات، موضحين أن التقدم للالتحاق إلكترونيا عبر بوابة الجامعة.

وقال الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، إن مجلس الجامعة، قرر فتح باب التقدم والالتحاق للعام الجامعي الجديد 2020ـ2021، خلال الأسبوع الجاري، لمختلف الكليات، لخريجي الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات العام الماضي، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب الالتحاق لخريجي الثانوية العامة العام الحالي، مطلع يوليو المقبل.

وأوضح الملاحي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن نسب الزيادة في المصروفات الدراسية الخاصة بالعام الجديد، سيتم مناقشتها في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بعد المقبل، موضحا أن هناك مقترحا، أن يتراوح متوسط نسبة الزيادة لها من 10 إلى 20%.

وأكد الدكتور جمال سامي، رئيس جامعة 6 أكتوبر، أن الجامعة فتحت باب التقدم للالتحاق بالجامعة بمختلف الكليات للعام الدراسي الجديد 2021ـ2020، لخريجي طلاب العام الماضي من الثانوية العامة ومايعادلها من شهادات، وكذلك للطلاب العرب، موضحا أنه تم فتح التقديم إلكترونيا عبر البوابة الخاصة بالجامعة.

وأضاف سامي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجامعة أنهت كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بامتحانات الفصل الثاني لطلاب السنوات النهائية بمرحلتي البكالريوس والليسانس، من حيث إجراءت التعقيم وتقليل كثافة أعداد الطلاب باللجان للممتحنين، لافتا إلى أنه مقرر انطلاقها مطلع يوليو المقبل.

وتابع: أن الجامعة قررت تحصسل مصروفات عن كل ملف يتقدم به الطالب بـ500 جنيه، و1000 جنيه لأداء الاختبارات.