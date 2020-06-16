تحيا مصر: وفرنا أجهزة تنفس صناعي للمستشفى الميداني بعين شمس

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنّ الفكرة الأساسية بجانب إقامة مستشفى ميداني التابعة لجامعة عين شمس هي المشاركة، لافتا إلى أنّ شعار الصندوق مند البداية هي المشاركة، سواء من فرد أو مؤسسة أو أي عنصر داخل الحكومة.

وأضاف صالح، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّ بناء مستشفى بهذا الحجم في ظل أزمة كورونا كان صعبا بتكلفة 28 مليون جنيه في 15 يوما فقط.

وتابع: "الناس متصورة إن لما الحكومة تفكر تعمل مستشفى ميداني هتبقى بلوكات، ولكن الواقع في مصر حاجة تانية"، لافتا إلى أنّ الصندوق وفّر للمستشفى أجهزة تنفس صناعي.

وأشار إلى أنّ قافلة من الصندوق تتجه اليوم لمستشفى الأحرار في الشرقية لتوفير مستلزمات طبية، وتنتقل بعد غد لزفتى بالغربية، ثم أسوان، لافتا إلى أنّ الصندوق يتواصل مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد، ومع المواطنين على "السوشيال ميديا" وصفحة الصندوق لبحث المشكلات وتوفير احتياجاتهم.