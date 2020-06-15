رئيس جامعة عين شمس: فكرة "المستشفى الميداني" جاءت من الحروب

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن فكرة عمل وافتتاح أول مستشفى ميداني جاءت من خلال الحروب والجيوش، لافتًا إلى أن الجيش المصري له باع طويل في ذلك من خلال الحروب التي خاضها على مر الخمسين عاما الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن العالم كله يخوض هذه التجربة لأول مرة، حيث نُفذت في الصين، وفرنسا، وإيطاليا.

ولفت إلى أن سبب إنشاء هذه المستشفى في مصر يرجع إلى تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مضيفًا: "بدأنا في شهر مارس الماضي في الاستعداد، وتم اتخاذ خطوات متعاقبة في الجامعة، سواء في مجال الصحة والعلاج، أو فيما يتعلق بالتعليم والامتحانات، وبالتالي كان هناك إجراءات كثيرة من خلال التعليم عن بعد وخلافه".