زراعة 200 شتلة مانجو مزرعة بكلية الزراعة في جامعة قناة السويس

غرس الدكتورعلاء جمعة أستاذ البساتين كلية الزراعة جامعة قناة السويس اليوم 200 شتلة من شتلات المانجو لأربع أصناف أجنبية بمزرعة الكلية وبالمجهود الذاتي وعلي نفقته الشخصية لإستكمال مشروع غرس الجامعة بأشجار مثمرة.

وقال جمعة، في تصريحات صحفية، إن الهدف من المشروع هو تدريب طلاب الكلية علي عمليات الخدمة والرعاية المختلفة ومدي تأثيرها علي النبات للوصول إلي أعلي إنتاجية وإكساب الطلاب الخبرة العملية والاستفادة العملية من المعاملات المختلفة وتطبيق الأبحاث وعلي أهمية التدريب العملي في تأهيل الطلاب لسوق العمل وتنمية مهاراتهم ومعارفهم في مجال الفاكهة وخاصة ان محافظة الاسماعيلية رائدة في أنتاج المانجو لملائمة الظروف الجوية وطبيعة التربة للنهوض بها.

وأشار جمعة إلى أن المشروع يسهم في تنمية البيئة، وإضفاء نوع من البهجة والجمال إليها وحضرعملية الشتل الدكتورناصرمندورعميد الكلية والدكتورة ايمان مغازي وكيلة الكلية لشئون البيئة.