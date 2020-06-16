"يستبعد السيئين".. ترامب يوقع قرارا جديدا حول عمل الشرطة

أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع اليوم أمرا تنفيذيا بشأن إصلاح الشرطة، مضيفا أن القرار المذكور يحافظ على معايير الشرطة ويعزز المساءلة القانونية.

إلى ذلك، قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إن الأمر التنفيذي سيهدف إلى تحفيز إدارات الشرطة على إدخال تحسينات، وذلك من خلال ربط الموافقة الاتحادية على المنح التقديرية بالممارسات الجيدة للشرطة، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأضافوا أن الأمر التنفيذي سيشجع إدارات الشرطة على استخدام أحدث المعايير لاستخدام القوة وتحسين تبادل المعلومات بحيث لا يتم الاستعانة بالضباط أصحاب السجلات السيئة دون معرفة خلفياتهم والاستعانة بأخصائيين اجتماعيين عند تعامل جهات إنفاذ القانون مع القضايا التي لا تتضمن جرائم عنف والتي تشمل إدمان المخدرات والتشرد.

يأتي هذا بعد أن قال ترامب للصحفيين، أمس، "إن إطلاق الشرطة النار على رجل أسود في أتلانتا كان بمثابة موقف رهيب ومقلق للغاية".

وأضاف "ترامب": "سنتحدث عن أشياء شاهدناها ورأيناها الشهر الماضي وسيكون لدينا بعض الحلول".

ومن المتوقع أن يشارك مسؤولون من جهات إنفاذ القانون وعائلات الأشخاص الذين قتلوا على يد الشرطة في الحدث الذي سيوقع فيه ترامب على الأمر التنفيذي.