ترامب: بايدن كان جزءا من صفقات فاشلة وحروب غير منتهية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، إن نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي جو بايدن ضعيف ويفتقر للقيادة.

وأضاف من خلال تغريدة على حسابه في "تويتر" إنه أنجز في 4 سنوات ما لم ينجزه بايدن في 40 عاما، مشيراً إلى أن بايدن كان جزءا من الصفقات والحروب غير المنتهية الفاشلةن وفقا لما نشره موقع "العربية".

وغرّد ترامب قائلا: " أنجزت في 4 سنوات ما لم ينجزه بايدن في 40 عاما، بما فيها أميركا السوداء. بايدن كان جزءا من كل القرارات الفاشلة لعقود. صفقات التجارة السيئة والحروب غير المنتهية وغيرها، وقد أظهر افتقاره للقيادة. إنه ضعيف"

وانتقد الرئيس الأميركي مؤخرا موقف جو بايدن، معتبراً أنه ركب قطار تدمير إدارات الشرطة في البلاد.

وكتب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، "إنهم يريدون تدمير إدارات الشرطة العظيمة بالكامل في البلاد"، مضيفاً "هذا غير معقول"، في إشارة إلى أنه لن يسمح بذلك.

جاء ذلك بعد إعادة مشاركة ترامب لتغريدة نشرها حساب فريقه الانتخابي على تويتر، كاتبا "جو بايدن يؤيد إجراء إصلاحات داخل جهاز الشرطة، ويؤيد اليساريين بغض النظر عن مدى خطورة هذا الاقتراح وجذريته".

في المقابل، كشف بايدن، في مقال رأي نشر الأسبوع الماضي بصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، عن الحاجة إلى "سياسات محددة وملموسة طال انتظارها لأبطال العنصرية الممنهجة. ووعد نائب الرئيس السابق قائلا: "إذا تم انتخابي، فإنني ملتزم بإنشاء لجنة مراقبة وطنية للشرطة خلال 100 يوم من تولي المنصب".