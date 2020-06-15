5 مرات خلال 3 أشهر.. مرات انتقد فيها ترامب منافسة بالانتخابات "بايدن"

مرات عديدة هاجم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، التي كان آخرها اليوم، حينما وصفه بأنه "يفتقر للقيادة"، وأنه أنجز في 4 سنوات ما لم ينجزه بايدن في 40 عاما.

وغرد ترامب على تويتر قائلا: "أنجزت في 4 سنوات ما لم ينجزه بايدن في 40 عاما، بما فيها أميركا السوداء. بايدن كان جزءا من كل القرارات الفاشلة لعقود. صفقات التجارة السيئة والحروب غير المنتهية وغيرها، وقد أظهر افتقاره للقيادة. إنه ضعيف!!".

لم تكن هذه هي المرة الأولي التي ينتقد فيها ترامب بايدن، ففي الأسبوع الماضي، هاجم ترامب، حيث وصفه بالنائم، حيث كتب فى تغريدة عبر تويتر: "يرفض جو بايدن "النائم" ترك "ملجأه" فى القبو ليخبر رؤسائه الراديكاليين اليساريين أنهم يتجهون فى الاتجاه الخاطئ، أخبرهم أن يخرجوا من سياتل الآن، الحاكم الليبرالى جو أنسلى يبدو كالأحمق، أريد النظام والقانون".

وفي مارس الماضي، سخر ترمب من المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن عندما قال في هفوة سابقة، إن نصف بلدنا قُتل في أعمال عنف بالأسلحة النارية، وقال ترمب: "هل رأيتم ما قال جو بايدن، قتل 150 مليون شخص بالبنادق في بلدنا. 150 مليونا؟ وهذا يعني 50 في المئة من بلدنا. هذه قصة كبيرة".

وفي 9 يونيو الماضي، سخر الرئيس الأمريكى، من جو بايدن، المرشح الديمقراطى، بعدما نشر نتيجة استطلاع رأى تقارن بينهما من حيث قدرة البرنامج الانتخابى لكل منهما على تحقيق النمو الاقتصادى، حيث تشير نتيجة الاستطلاع التى نشرها ترامب، إلى تفوقه على غريمه الديمقراطى، وكتب الرئيس الأمريكى، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "استطلاع: ترامب أفضل من بايدن فى النمو الاقتصادى، 55% إلى 34%.. هذا كل شئ؟.. من هم الـ34%؟".

وشهد ذات الشهر تهكم ترامب على منافسة في الانتخابات الأمريكية المفترض عقدها في نوفمبر الماضي، ووذلك خلال منشورٍ عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، استخدم ترامب فرقة راقصي الكفن الغانية، المعروفة بأداء رقصة التابوت الشهيرة في غانا للسخرية من منافسه بايدن، بعدما أدلى الأخير بتصريحٍ بدا من خلاله يتهم ترامب بالعنصرية.