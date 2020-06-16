استخدام مخلفات زيوت الطعام في الطاقة المتجددة.. بحث عملي لجامعة طنطا

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم، عن نجاح فريق بحثي ضم كلا من الدكتور مصطفى محمد الشيخ، نائب رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور عبدالفتاح إبراهيم أبو مهره، بكلية العلوم جامعة طنطا، بالتعاون مع جامعة القاهرة وجامعات صينية وألمانية من نشر بحث مرجعي عن أحدث تكنولوجيا استخدام مخلفات زيوت الطعام والطبخ في إنتاج الديزل الحيوي.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تسير بخطي استباقية لتكريس ريادتها الإقليمية والعالمية في مجال الطاقة منذ إطلاقها لمؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة، والذي عقد في شرم الشيخ العام الماضي، وبما يتواكب مع المشروع القومي للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "عكاشة"، أن جامعة طنطا من أولى الجامعات الداعمة للطاقة المتجددة وحققت فيها نجاحا كبيرًا، حيث تمكنت في السنوات الأخيرة من نشر العديد من الأبحاث العلمية في مجلات عالمية مرموقة، موجهًا التهنئة للدكتور مصطفى الشيخ وفريق البحث .

من جانبه أوضح الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو الفريق البحثي، أن هذه المجلة التي نشرت البحث، تعد واحدة من أكبر المجلات المتخصصة في مجال الطاقة والاحتراق على مستوى العالم.

وأضاف "الشيخ"، أن هذا البحث يعتبر البحث الأول لجامعة طنطا والذى يتم نشره فى هذا المجلة المرموقة، والبحث الثاني لجامعة القاهرة منذ 39 عاما على مستوى جامعات مصر على الإطلاق.