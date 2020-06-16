Cineworld تعيد افتتاح قاعاتها بأمريكا وبريطانيا في يوليو

تتطلع Cineworld إلى إعادة فتح جميع قاعاتها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا بداية من أواخر يونيو إلى حتى يوليو. وجاء ذلك بعد تأكيد عرض فيلمي "Tenet" للمخرج كريستوفر نولان، وفيلم "ديزني "Mulan" بدور العرض.

وسيتم افتتاح شاشات Cineworld في جمهورية التشيك وسلوفاكيا في 26 يونيو؛ تليها بولندا وبلغاريا والمجر ورومانيا في 3 يوليو؛ وأخيرًا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في 10 يوليو. وقالت الشركة، أن جميع التواريخ تخضع لقيود حكومية مختلفة.

وقالت الشركة، التي تدير 787 مكانًا و9500 شاشة في 10 دول، إنها ستدخل عددًا من إجراءات الصحية بما في ذلك نظام حجز حديث لضمان التباعد الاجتماعي داخل القاعات وخلالها؛ كما سيتم تجنب تراكم الحشود في القاعات؛ بالإضافة إلى تعزيز إجراءات النظافة والصرف الصحي في جميع القاعات.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Cineworld: “نحن سعداء بالعودة والتشجيع من خلال الاستطلاعات الأخيرة التي أظهرت أن الكثير من الناس يودون الذهاب إلى السينما"، وأضاف: "يظل فريق Cineworld بأكمله ملتزمًا بكونه أفضل مكان لمشاهدة فيلم"

وتم الإعلان أنه سيتم افتتاح دور سينما السيارات في بريطانيا، الإثنين المقبل، ونشرت جمعية السينما في المملكة المتحدة إرشادات السلامة المفترض إتباعها.. تعتبر جميعها خطوات في طريق استعادة فتح قطاع السينما مرة أخرى في المملكة المتحدة بعد توقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشهدت صناعة السينما خسائر فادحة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها، بالإضافة إلى تأجيل حفلات توزيع جوائز أوسكار وبافتا.