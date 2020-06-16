التضامن: صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات اعتبارا من أول يوليو

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّه سيتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات اعتبارا من 1 يوليو المقبل دون تأخير، مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.

وأعربت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي لإعلان العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالي 2020/2021، في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة، عن تقديرها لاصحاب المعاشات، موضحة أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهتم بالموضوعات الخاصة بالحماية الاجتماعية واصحاب المعاشات.

واضافت القباج أنّ موضوع العلاوات الخمس كان بناء على توجيهات الرئيس السيسي لتحسين أحوال أصحاب المعاشات خاصة في ظل أزمة كورونا، كما أنّ القانون الذي صدر في 2019 يتسم بريادة الخدمة والحماية وتحسين ظروف العاملين من أصحاب المعاشات، مثمّنة دور وزارة المالية في دعم وزارة التضامن، والمعاشات العسكرية، إذ كان لها دور كبير في إعداد القانون وكذلك الهيئة القومية للتأمين.