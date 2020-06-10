شارك وقول رأيك.. استطلاع رأي لـ"التضامن" حول تطوير منظومة صرف المعاشات

أطلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على موقعها الرسمي استبيانا إلكترونياً عن عملية صرف المعاشات، في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي والشمول المالي عن طريق الاستفادة من التطور التقني لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتقديم كل الخدمات بشكل أسرع وأفضل.

جاء ذلك حرصاً من وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ هذه الخطة وتطوير منظومة صرف المعاشات بمصر، بما يتماشى مع آليات العصر ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وقالت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن هذا الاستطلاع الهدف منه معرفة اتجاهات وآراء اصحاب المعاشات في أفضل الطرق والممارسات لحصولهم على معاشاتهم بأسرع طريقة وأقلها تكلفة للوقت والجهد وإاشراكهم في اتخاذ القرار، مبينة أن الاستطلاع الجاري بداية لاستطلاعات أخرى ستجريها الهيئة لضمان تحقيق معدلات أفضل في التواصل مع أصحاب المعاشات.

واضافت القباج، أن استطلاع الرأي يخص أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والقائمين بالصرف ويمكنهم المشاركة فيه من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة www.nosi.gov.eg، والضغط على أيقونة استطلاع الرأي بالصفحة الرئيسية ، والإجابة على الأسئلة المطروحة وعددها 17 سؤالا.

وأضافت القباج، أن الاستبيان يتضمن 3 مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى خاصة ببيانات صاحب المعاش أو القائم بالصرف كالأسم والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول وغيرها من البيانات الشخصية بينما تتضمن المرحلة الثانية جهات وطرق صرف المعاش الحالية، فيما تحتوي المرحلة الثالثة على أسئلة حول القنوات الجديدة والتقنيات الحديثة لصرف المعاشات ومنها صرف المعاش من خلال خدمة محافظ الكاش التي تقدمها شركات الاتصالات.

وأكدت وزيرة التضامن أنَّ الهدف من استطلاع آراء أصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بالصرف هو التعرف على آراء واتجاهات المواطنين، والوقوف على ملاحظاتهم وتطلعاتهم.

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