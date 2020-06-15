صحة الأقصر تعد مذكرة باحتياجات مستشفى إسنا القديم تمهيدًا لتشغيله

قال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن لجنة من المحافظة قامت بمعاينة مستشفى إسنا القديم، لبحث احتياجاته والعمل على تجهيزه، وذلك بالتزامن مع مطالب أهالي مدينة إسنا بتوفير مستشفى له قدرة استيعابية كبيرة لعلاج المرضى من مصابي فيروس كورونا.

وأشار "عبدالجواد"، إلى أن اللجنة قامت بزيارة مقر المستشفى وتفقدت الغرف والأقسام للعمل على إعداد مذكرة تفصيلية بكافة المتطلبات ورفعها للمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لبحث تشغيل المستشفى خلال الفترة المقبلة لخدمة أهالى مدينة إسنا.

وتابع أن مدينة إسنا تضم في الوقت الحالي مستشفى عزل نجح حتى الآن في تعافي 660 مصابا بفيروس كورونا المستجد، هذا إلى جانب مستشفى الحميات الذي تم تحويله إلى مستشفى لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس، إضافة إلى قسم الطوارئ بمستشفى الرمد، مع وجود العديد من الوحدات الطبية في القرى والنجوع.