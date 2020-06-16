تعافي مدير مستشفى الأقصر العام من كورونا

أعلن الدكتور خلف عمر، مدير عام مستشفى الأقصر العام بمحافظة الأقصر، أنه تماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد مرور حوالي أسبوعين على إصابته خلال دعم وفحص الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا داخل المستشفى قبل تحويلها للعزل الصحى.

وقال "عمر" على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك":الحمد لله رب العالمين الذي انعم عليا بالشفاء ونتيجة المسحة اليوم سلبي.. كل الشكر بعد الله تعالي لوالدي ووالدتي واخواني وزملائي واصدقائي واهل بلدي وقادتي في الوزارة والمديرية ودعمهم لي في هذه الظروف.. وشكر خاص لزوجتي أم أولادي التي كانت لي نعم المعين وتحملت معي مالا يتحمله بشر.. الحمد لله رب العالمين".

ومنذ 10 أيام استقبل مستشفى المدينة الشبابية لعلاج مصابي فيروس كورونا بمدينة الطود جنوب الأقصر الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، تمهيدًا لبدء العلاج عقب إصابته بفيروس كورونا خلال ممارسة عمله بالمستشفى.

وكان مدير مستشفى الأقصر العام قد تعرف لعدوى الإصابة بفيروس كورونا، عقب صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة ببدء عمليات فحص حالات الاشتباه واستقبال المرضى لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بداخل المستشفى.