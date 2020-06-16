لجنة البت بالسويس توافق على تقنين أوضاع الأراضي

عقدت لجنة البت في تقنين الأراضي بمحافظة السويس، جلستها العاشرة برئاسة اللواء عبد المجيد صقر محافظ الإقليم، لاستعراض عدد من ملفات التقنين (أراضي زراعية – مبان) داخل وخارج الحيز العمراني على نطاق الأحياء الخمسة.

وفي بداية الجلسة استعرض المهندس أحمد شعبان، مدير جهاز حماية أملاك الدولة، رئيس لجنة المعاينة، عددا من ملفات التقنين (أراضي زراعية – مبان) داخل وخارج الحيز العمراني على نطاق الأحياء الخمسة لأخذ رأي اللجنة بشأنها.

كما عرضت رئيس لجنة التظلمات على لجنة البت، طلبات التظلم المقدمة من المواطنين من التثمين لقيمة الأرض وإعادة المعاينة لطلب مواطن، وفي حالة الموافقة يجري التثمين بالسعر الحالي.