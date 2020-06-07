محافظ السويس يشدد على ضرورة تحسين أداء العمل بالمشروعات

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعا بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمتابعة سير العمل بمشروعات المحافظة.

وفي بداية الاجتماع، أكد المحافظ على رؤساء مجالس الإدارات ومديري المشروعات ببذل كل الجهد للارتقاء بالأداء داخل كل مشروع والعمل علي زيادة الإيرادات وتذليل كافة العقبات لتطوير المشروعات وتقديم خدمات افضل لصالح المواطن.

وأكد صقر، أن الحفاظ على أموال الدولة من أولويات العمل، مشيرا إلى أهمية متابعة القضايا علي مستوي المشروعات بالتنسيق بين الادارة القانونية والمستشار القانوني والمستشار القضائي لمحافظة السويس ، مكلفا مسئولي المشروعات بمتابعة العمل والحرص علي المال العام وسرعة استيفاء كافة المستندات الخاصة بالقضايا وتسليمها للادارة القانونية بالمحافظة لاتخاذ اللازم .

وشدد المحافظ علي ضرورة محاسبة المقصرين في اداء العمل وتحويلهم الي جهات التحقيق.

حضر الاجتماع كلا من المستشارالقانوني أحمد اسماعيل والمستشار القضائي محمود زعرب ومريم أحمد مدير الادارة القانونية بالمحافظة ورؤساء مجالس ومديري المشروعات بمحافظة السويس وادارة المجالس .