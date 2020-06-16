س و ج.. كل ما تريد معرفته عن كمامات بطاقات التموين؟

بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّها تدرس طرح الكمامات الواقية المستدامة على بطاقات التموين، والعمل جار على قدم وساق لاختيار أفضل المواصفات الفنية اللازمة للكمامات، وتوفيرها بكميات كبيرة لصالح المواطنين حاملي البطاقات التموينية وبسعر عادل ومناسب.

وتقدم "الوطن" في "س وج"، أبرز المعلومات عن الكمامات التي تنوي الوزارة طرحها على البطاقات، وهي كما يلي:

ما هو الموعد المحدد لطرح الكمامات على البطاقات؟

تقرر طرح الكمامات على البطاقات بدءا من مطلع يوليو المقبل، وسيتم وضع الكمامات ضمن الـ20 سلعة المتاحين للمواطن لدى البقالين التمويين وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية التي بها أماكن لصرف المقررات التموينية.

ما هو السعر المقترح للكمامة القماش؟

بشكل مبدئي، سيكون سعر الكمامة 5 جنيهات، مع دراسة بإمكانية أن يكون طرح كمامة أخرى بسعر يصل لـ10 جنيهات.

ماذا عن نوعية الكمامة المقرر طرحها؟

تكون من نوعية الكمامة القماش، التي أعلنت وزارة التجارة والصناعة بدء طرحها في الأسواق لتكون صالحة لمدة شهر، وسيتم اعتماد معاييرها من قبل مع الأطراف المعنية ذات الصلة، وبينها الهيئة المصرية للشراء الموحد وهيئة المواصفات والجودة، قبل بدء الطرح على البطاقات.

ماذا عن عدد الكمامات المخصصة لكل بطاقة تموينية؟

سيتم صرف كمامتين لكل بطاقة تموينية.

ما هو عدد المستفيدين من طرح الكمامات على بطاقات التموين؟

بحسب قواعد بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، فعدد البطاقات التموينية المفعلة في الوقت الحالي 22 مليون بطاقة تموينية، مقيدا عليها 64 مليون فرد.