مكافحة العدوى: الكمامات القماش تقلل انتقال الفيروس بنسبة 50%

قال الدكتور إيهاب محمود، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، إن الكمامات القماش تهدف إلى أنشاء حائل على الفم والأنف لتقليل انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، وشبهها بالمناديل في طريقة الاستخدام: "بتقلل انتقال الفيروس بنسبة 50%".

وأضاف "محمود"، خلال مداخلة له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن ارتداء ذلك النوع من الكمامات لا يعفي مرتديها من ضرورة اتباع إجراءاته الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي بين المواطنين بعضهم البعض، موضحا أن الفيروس ينتقل عبر الرذاذ، بينما تساعد تلك الكمامات على التصدي لذلك الرذاذ لدى الفم وأنف المصاب لمرتديها.

وأكد أنه وبالنسبة للتهوية فتعد المراوح الهوائية الأسوء في التهوية خلال الفترة الراهنة كونها تقوم على تحريك الرذاذ الموجود بجو الغرفة، مشيرا إلى أن الأمر يختلف تماما بالنسبة للمكيف كونه يقلب الهواء بداخل الغرفة ويسحبه ومن ثم ضخه مرة أخرى.

وتابع: "الحجر المنزلي يعني أن يكون المعزول مقيم بغرفة منفصلة وحمام خاص، وفي حالة تعذر تخصيص حمام له يرتدي المصاب الكمامة داخل المنزل لحين وصوله الحمام وتعقيم الحمام بعد الاستخدام".