قريبا.. نتفلكس تعرض Mary Shelley للمخرجة السعودية هيفاء المنصور

أعلنت منصة نتفلكس عن عرض فيلم Mary Shelley يوم 10 يوليو، وهو من بطولة إيلي فانينج، بيل باولي، أوين ريتشاردز.

Mary Shelley إنتاج عام 2017، من إخراج السعودية هيفاء المنصور والتي شاركت في تأليفه مع إيما جنسن.

تقييم الفيلم على موقع IMDB يساوي 6.4 من 10، وهو سيرة ذاتية يحكي عن حياة وحقائق عن الأديبة ماري ولستونكرافت، التي التقت في 16 من عمرها الشاعر بيرسي شيلي البالغ من العمر 21 عامًا.

والمخرجة السعودية هيفاء المنصور، لها أكثر من 10 أفلام وترشحت لجائزة بافتا مرة عام 2014، وحصدت جائزة من تحالف الصحفيات السينمائيات، وترشحت لـ جائزة من Amanda Awards وأيضا ترشحت لجائزة من معهد الفيلم البريطاني. أما بطلة الفيلم إيلي فانينج شاركت في أكثر من 50 عملا فنيا آخرها كان المسلسل The Great، وأول أفلامها My Neighbor Totoro.

يذكر أن نتفلكس أعلنت عن عرض عدد من الأفلام في شهر يوليو منها فيلم The old Gard، وهو أكشن فانتازي، مدته ساعة و58 دقيقة، ومن بطولة تشارليز ثيرون، تشيويتل إيجيوفور، هاري ميلينج.

وأيضا فيلم Anne Frank Parallel Stories" من بطولة هيلين ميرين، آن فرانك ، مارتينا جاتي، والفيلم تم تصويره في إيطاليا وناطق بالإنجليزية.. ومدته ساعة و32 دقيقة بحسب موقع IMDB.

و"القناع" من بطولة جيم كاري، بيتر ريجيرت وكاميرون دياز، وإخراج تشاك راسل، وأُنتج عام 1994، بتكلفة 23 مليون دولارًا، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وتخطت أرباحه حاجز 350 مليون دولارًا.