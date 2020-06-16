منها ضبط 378 لفافة هيروين.. حملات أمنية استهدفت تجار المخدرات

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.. فقد كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الإسماعيلية، الدقهلية، القليوبية، القاهرة، بورسعيد، الإسكندرية) لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وكان أبرزها الآتى:

ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بأسيوط بحوزتهما 378 لفافة من مخدر الهيروين بقصد الإتجار

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أبوتيج).. وبحوزته (328 لفافة لمخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتف محمول).

كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط من ضبط (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط).. وبحوزته (50 لفافة لمخدر الهيروين - مبلغ مالى- هاتف محمول).

وتم ضبط (4 عاطلين – مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) فى أكمنة أُعدت لضبطهم بدائرتى مركزى شرطة "القنطرة غرب، أبوصوير".. وبحوزتهم (36 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى – 4 هواتف محمول).

ضبط (5 عاطلين- مقيمين بمحافظة الدقهلية) فى أكمنة أُعدت لضبطهم بدائرتى "قسم شرطة ثان المنصورة، مركز شرطة شربين" حال إستقلالهم 3 سيارت.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.800 كيلو جرام- 2000 قرص مخدر- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).

ضبط (عاطل، مقيم بمحافظة الشرقية) فى كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حال إستقلاله سيارة.. وبحوزته (2 أسطوانة لمخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتف محمول).

ضبط (عاطلَين- يقيمان بمحافظة القاهرة) فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة حلوان، حال إستقلالهم سيارة.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الكوكايين وزنت 200 جرام- طبنجة صوت و3 طلقات لذات العيار- مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة- ميزان).

ضبط (عاطلَين- يقيمان بمحافظة بورسعيد) فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة المناخ.. وبحوزتهما (6 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1.200 كيلو جرام - سلاح أبيض- مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).

إستهداف أحد العناصر الإجرامية (عاطل- مقيم بمحافظة الإسكندرية) أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، حيث فر هارباً فور إستشعاره بالقوات تاركاً سيارة وبتفتيشها ضُبط بداخلها (كمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام).. "جارى تكثيف الجهود لضبطه"

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.