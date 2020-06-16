التضامن: انطلاق منظومة الاستعلام عن المستحقين للعلاوات الخمس 24 يونيو

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماع، إنّ السنة المالية الجديدة ستكون سعيدة على أصحاب المعاشات، نظرا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بأصحاب المعاشات، والبالغ عددهم 10 ملايين محال إلى المعاش.

وأضافت القباج، أنّ رؤية وزارة التضامن أن يكون هناك نظام تأميني رقمي لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات، وتكون مهمته تحديد المستحقين من أصحاب المعاشات، ويكون الاستعلام بالرقم التأميني أو الرقم القومي، على أن يكون الاستعلام جاهزا على الموقع من يوم الأربعاء المقبل 24 يونيو.

وعددت القباج، الزيادات التي يحصل عليها أصحاب المعاشات بـ3 زيادات، وهي الـ14%، والمتجمد من العلاوات للفترة السابقة، وزيادة التدرج.