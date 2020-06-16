نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى المنشأة المركزي

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، مستشفى المنشأة المركزي، ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للمرور على مستشفيات العزل، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشآة، والدكتور علاء الغفير مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بسوهاج، والدكتور نشأت حميد مدير المستشفى، ومسئولي التفتيش المالي والإداري بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وتفقد نائب المحافظ أقسام الاستقبال، والصيدلية، وقسم الأطفال المبتسرين، وقسم الغسيل الكلوي، والأشعة، وغرف العزل، حيث يوجد 6 غرف عزل بالمستشفى بها 12 سريرا، وغرفة مخصصة لفرز مرضى كورونا.

واطمئن نائب المحافظ خلال الجولة، على توافر المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، موجها بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم.

كما وجه "القاضي" بالعمل على حل مشكلة ضعف المياه بالدورين الثالث والرابع، والاهتمام برفع مستوى النظافة بالمستشفى.

وتأتي الجولة التفقدية للمستشفى في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا.