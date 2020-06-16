تحرير ٩ محاضر ضد منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية ببني سويف

شن قطاع مراقبة الأغذية بمركز اهناسيا التابع لمحافظة بني سويف حملة مكبرة على العديد من المنشأت الغذائية أسفرت عن تحرير 9 محاضر ضد بعض المنشأت لمخالتفتها الشروط الصحية

وقالت الدكتورة أمنية حسن، مدير الشؤون الوقائية بمديرية الصحة في بني سويف، إن فريق مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بمركز إهناسيا تمكن من إعدام ٥٢ كيلو جرام من المواد والسلع الغذائية الفاسدة خلال حملة على المنشآت الغذائية بالمركز.

وأضافت أن الحملة شملت التفتيش على ١١ منشأة غذائية لضمان جودة وسلامة الأغذية المعروضة ووصول منتج آمن للمستهلك، تم خلالها سحب 25 عينة أغذية مختلفة وإرسالها للمعامل المختصة لتحليلها والتي انتهت بإعدام ٥٢ كيلوجرام أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمي، وتحرير 9 محاضر للمخالفين منهم 3 محاضر للمخالفة للقرار 96 لسنة 67 لوجود نقص في الاشتراطات الصحية، و6 محضر للمخالفة للقرار 97 لسنة 67 المعدل بالقرار 243 لسنة 2016 والقانون 10 لسنة 66 لعدم حمل شهادات صحية سارية المفعول.