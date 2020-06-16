التفاصيل الكاملة لقصة عودة تسجيلات أم كلثوم لصوت القاهرة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرة استئنافية اليوم، تأكيد حكم أول درجة التقاضي في الدعوى رقم 1957 لسنة 2017، بأن المالك الوحيد للتسجيلات الصوتية للمطربة السيدة أم كلثوم هو شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، التابعة للدولة، وليس المنتج محسن جابر صاحب شركات عالم الفن ومزيكا.

وأشار قرار المحكمة إلى أن ملكية الأغنيات تعود لصوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وثبت حق الأداء العلني والطبع الميكانيكي لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وهي تعمل باسم ولحساب أعضائها من المؤلفين والملحنين، وليس للمنتج محسن جابر الذي كان قد حصل على حقوق التسجيل الصوتي لأغنيات أم كلثوم من عدد من ورثة كوكب الشرق.

الحكم في قضية تسجيلات أم كلثوم واجب النفاذ ولا يطعن عليه

قال الدكتور حسام لطفي، محام شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات، لـ"الوطن": "المنتج محسن جابر من خلال شركات عالم الفن وستارز وديجيتال ساوند، تعاقد مع ورثة السيدة أم كلثوم، من الذين يستحقون نسبة من بيبع الأسطوانة، وتوجه بعدها إلى شركة صوت القاهرة، وصرف مستحقاتهم".

وأضاف: "طلب جابر من الورثة، عمل تنازلات له بإجراءات معينة، في صك التنازل، أنهم يتنازلون عن ملكية التسجيل الصوتي، وهم لا يملكون التسجيل الصوتي إطلاقا، وترتب على ذلك، أنه أخذ شهادة تنازل رسمي، وأصدر شهادة قيد تصرف في مصر والبلاد العربية والإنترنت، بأنه يحق له التصرف في أغاني أم كلثوم".

تابع "لطفي": "بداية التقاضي كانت في عام 2008، بعد فترة طويلة أخذنا حكما لصالحنا، بأن من يأخذ حقوق مالية من العائدات لا يملك أصول الأغنيات أو التسجيل الصوتي، المحكمة أدركت حقيقة الأمر وأصدرت حكمها في أول درجة لصالحنا، ولكن محسن جابر أحال القضية لخبير في الدرجة الثانية والمحكمة استجابت".

وأوضح: "حاول جابر تأخير الحكم، وانتظرنا سنوات إلى أن صدر اليوم، حكم تأييد أول درجة، يخلص ملكية تسجيلات أم كلثوم لشركة صوت القاهرة، ويترتب على ذلك صرف المبالغ الكبيرة المحصلة من الفترة الماضية، والحكم لا يقبل الطعن فيه وواجب النفاذ".

وقال محمد العمري، رئيس شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات السابق، إن محسن جابر، بدأ في بيع أغاني أم كلثوم منذ عام 2008، وأنه منذ أن تولى رئاسة شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات عام 2015، أوقف هذا الأمر، "وأوقفنا التعامل مع كل شركات بيع الديجيتال ومواقع المنصات الإلكترونية، ورفعنا قضية لوقف بيع أغاني أم كلثوم، أو أي تصرف في المصنف، وأنذرنا كل الشركات التي تتعامل مع محسن جابر في هذا الأمر" بحسب تعبيره.

وتابع "العمري"، في تصريحات لـ"الوطن": كلفت سيد مدبولي رئيس قطاع الخدمات الإعلامية في الشركات، بجمع كل المستندات، وخاطبنا جمعية المؤلفين والملحنين، استصدرت قرار من مجلس الإدرة بالتعاقد مع المحام حسام لطفي، وصدر الحكم لصالحنا أول درجة بالمحكمة الاقتصادية عام 2017، ثم طعن محسن جابر على الحكم وطلب خبراء، واليوم تم تأييد الحكم بشكل بات ونهائي ولا يجوز الطعن عليه، وأصبحت شركة صوت القاهرة هي التي لها حق التصرف فيه".

وأشار إلى أن محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية قضت اليوم، في الاستئناف رقم 385 قضائية المقامة من شركة استارز للإنتاج الفني، ضد شركة صوت القاهرة، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع، ورفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم 1957، 2482 لسنة 2017، مدني اقتصادي القاهرة.

وتابع "العمري"، "محسن جابر يملك بعض حقوق الورثة ومن حقه الرجوع لشركة صوت القاهرة للحصول على حقه لكن لا يجوز له التصرف في المصنف بيعا أو شراء فالمصنف أصبح ملكا لصوت القاهرة".

وأوضح "العمري"، أنه ترك رئاسة شركة صوت القاهرة عام 2018 وحلت محله الدكتورة نادية مبروك، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، "كنت حريصا على أن تكون الدكتورة نادية مبروك ملمة بالتفاصيل القضائية، وتابعت القضية وكملت بعدي لكن من تصدى هو محمد العمري" على حد قوله.