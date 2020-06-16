إصابات بكورونا في المكسيك تتجاوز الـ 150 ألفا والوفيات الـ17 ألفا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 3 آلاف و427 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 150 ألفا و264 حالة.

وأشارت الصحة المكسيكية، في بيان نقلته صحيفة"إل يونيفرسال" المكسيكية على موقعها الإلكتروني اليوم، إلى أنه تم تسجيل 439 وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و580 حالة.

وكانت المكسيك قد سجلت أمس 4 آلاف و147 إصابة مؤكدة جديدة و269 حالة وفاة فيما رجحت الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة.