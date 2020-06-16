ترامب: عدد حالات كورونا سيقل جدا إذا توقفنا عن إجراء الاختبارات

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب باللوم في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة على زيادة الاختبارات الجارية، قائلاً: "إذا توقفنا عن إجراء الاختبارات، سيكون لدينا عدد قليل جداً من الحالات، إن وجدت".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد قال ترامب خلال نقاش أجراه في البيت الأبيض حول صحة كبار السن الأميركيين: "إن اختبارات كورونا التي نجريها أكبر بكثير وأكثر تقدماً من أي دولة أخرى، لقد قمنا بعمل رائع في هذا الشأن. بدون اختبارات، أو في حالة استخدام اختبارات ضعيفة، سيكون لدينا عدد قليل جداً من الحالات، إن وجدت"، وفقا لما نقله موثع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، كتب الرئيس الأميركي تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" وصف فيها اختبار الكشف عن كورونا بأنه "سلاح ذو حدين يجعل البلاد تبدو سيئة ولكن من الجيد أن يكون لديك".

والولايات المتحدة هي وبفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرراً من جراء جائحة كوفيد - 19 إن على صعيد الإصابات التي تخطى عددها مساء أمس 2.1 مليون إصابة أو على صعيد الوفيات (116.114 وفاة).

وبعد أسابيع من بدء رفع إجراءات الإغلاق وإعادة فتح الاقتصاد تدريجياً في الولايات المتحدة، بدأت بعض الولايات تشهد ارتفاعات قياسية جديدة في الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، ما أثار مخاوف جديدة بشأن احتمالية تعرض البلاد لموجة ثانية، وإعادة إغلاق الاقتصاد مرة أخرى.

وحذر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين من أن عواقب إغلاق آخر ستكون واسعة النطاق، ليس فقط على الاقتصاد، ولكن أيضاً على النظام الصحي بشكل عام. وقال منوتشين لشبكة "سي إن بي سي"، أمس: "لا يمكننا إغلاق الاقتصاد مرة أخرى. أعتقد أننا تعلمنا أنه إذا أغلقت الاقتصاد، فسوف تتسبب في مزيد من الضرر، وليس الضرر الاقتصادي فقط، ولكن المشاكل الطبية وكل شيء آخر يتم تعليقه".

ودعا كبير المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، لاري كودلو، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة في كل ولاية، حتى لا تضطر البلاد إلى إعادة غلق الاقتصاد.