عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة خطف مصريين في ليبيا وتعذيبهم

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك اتصالات من الإدارة المصرية طوال الوقت مع الجانب الليبي، لحل الأزمة التي يُعاني منها بعض العمالة المصرية البسيطة في ليبيا، وذلك عقب تداول مقطع فيديو، لخطف عددًا من العمال المصريين في ليبيا، وإهانتهم وتعذيبهم، موضحًا أن الدولة المصرية تعمل على استعادة هؤلاء العُمال.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "Mbc مصر"، أنه يبدو أن من قام بهذه التصرفات هي مليشيات خارجة عن السيطرة ولا تُعبر عن الشعب الليبي، واصفًا هذه الواقعة بالمسيئة، كما أن الإدارة المصرية تعطي أولوية لهذا الأمر وتتابعها بشكل كبير، وحريصة على ألا تترك أحد من أبنائها في الخارج في خطر، "إن شاء الله نستطيع نحل هذا الأمر".

وتابع: "كل الدول من حولنا تحارب، ومصر قد تضطر للحرب للدفاع عن النفس، وهى استراتيجية الجيش المصري، الجيش المصري ليس جيشًا متعديا أو جيش احتلال أو توسعي، وحق المصريين هيجي بطرق أما سياسية أو طرق أخري غير السياسية".