الاتحاد الإفريقي يندد بالتدخلات الخارجية في ليبيا

أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي عن قلقه الشديد من استمرار الأزمة في ليبيا، منددا بالتدخلات الخارجية في شؤون البلاد، التي من شأنها أن تفاقم الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

ففي ختام أعمال الدورة العادية الـ929 لمجلس السلم والأمن الإفريقي، عبر المشاركون في بيان صدر الأحد الماضي عن قلقهم الشديد من استمرار القتال في ليبيا الذي قوض الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كوفيد-19، ويؤدي أيضا إلى تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي غير المستقر أصلا في البلد، فضلا عن تفاقم محنة المهاجرين وطالبي اللجوء، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وجددت الهيئة الإفريقية، التي تترأس الجزائر أعمال دورتها الحالية عن شهر يونيو الجاري، إدانتها الشديدة لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤون السلام والأمن ما يقوض السيادة الوطنية وجهود السلام.

وشددت على ضرورة ضمان أن يكون كل دعم خارجي لجهود السلام والأمن في القارة منسقا وموجها بشكل جيد نحو تحقيق أهداف الاتحاد الإفريقي وأولوياته في إطار أجندة الاتحاد لإسكات البنادق في إفريقيا.

وألح المجلس على الالتفاف حول دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، والتي تشدد على الحاجة الملحة لإسكات المدافع في إفريقيا، ووقف النزاعات وضمان وقف القتال، فضلاً عن الالتزام الإنساني لجميع الأطراف المتحاربة بالتوقف فورا عن القتال لتسهيل الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء، والجهات الإنسانية الفاعلة لمكافحة وباء فيروس كورونا والقضاء عليه، وهي الدعوة التي تتجاوب مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

ويأتي هذا الموقف الإفريقي في ظل تعزيز تركيا لوجودها العسكري في ليبيا ودعمها لحكومة طرابلس عسكريا وإرسال مرتزقة من سوريا، الأمر الذي ساهم في زيادة العنف ووتيرة القتال في ليبيا، وتخريب جهود السلام فيها.

ويأتي أيضا بعد نحو 24 ساعة على كشف مسؤول في الرئاسة الفرنسية، أمس الاثنين، عن أن بلاده تريد إجراء محادثات مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لمناقشة دور تركيا "العدواني" و"غير المقبول"على نحو متزايد.