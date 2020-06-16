محافظ جنوب سيناء يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي " عام وفني " للعام الدراسي 2020 / 2021 بجنوب سيناء كمرحلة أولي .

وكان الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي العام 235 درجة، والصف الأول الثانوي الصناعي 165 درجة، والصف الأول الثانوي التجاري 150 درجة، والصف الأول الثانوي الزراعي145 درجة، والصف الأول الثانوي الفندقي 140 درجة.

ويتم قبول جميع الطلاب الناجحين في المدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة للغات بمدارسهم الثانوية شرط نجاحهم في إمتحان المستوي الرفيع .

وأستثنى المحافظ بعض المدارس لظروفهم وطبيعة المدارس بكل إدارة منها، وهي مدرسة أبوزنيمة الثانوية الصناعية وجاء القبول بها من 140 درجة ويقبل بها طلاب مدارس أبوزنيمة والوديان التابعة لها فقط، والطرفة الثانوية التجارية 140 درجة ويقبل طلاب مدارس سانت كاترين والوديان التابعة لها فقط، الثانوية الفندقية بدهب 140 درجة ويقبل طلاب مدارس دهب والوديان التابعة لها فقط، رأس سدر الثانوية الزراعية 140 درجة ويقبل طلاب مدارس رأس سدر والوديان التابعة لها فقط، التعليم الزراعي بنويبع 140 درجة، التعليم التجاري بشرم الشيخ 140 درجة، التعليم التجاري بأبورديس 140 درجة، التعليم المزدوج للتعليم الصناعي 180 درجة لكل أبناء محافظة جنوب سيناء.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان الشهادة الإعدادية بالمدارس الرسمية الحكومية للعام الدراسي 2019 / 2020 كان 2595 طالب وطالبة ، وأعداد الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول كانت 2582 طالب وطالبة.