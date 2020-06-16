رئيس جامعة الزقازيق يتابع آليات مواجهة كورونا في المستشفيات

عقد د.عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق إجتماعًا موسعًا باللجنة الفنية العليا لمتابعة آليات مواجهة أزمة فيروس كورونا في المستشفيات الجامعية، وذلك بحضور د. رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة لشئون إدارة المستشفيات الجامعية والشئون الوقائية ومكافحة العدوى، د.عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، د. وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، د. وائل صبري المشرف العام للشؤون العلاجية.

ناقش الاجتماع آليات عمل اللجنة لمتابعة سبل الوقاية والعلاج للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الحالات المؤكد إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال مراجعة كافة البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة المتابعة المستمرة لبروتوكولات العلاج للحالات المحجوزة بمباني العزل، بالإضافة إلى متابعة علاج الحالات الموجودة في العزل المنزلي، من خلال طرق التواصل المختلفة والمتابعة الإكلينيكية للحالات المصابة بفيروس كورونا وإعداد التقارير اليومية عنها.

وشدد رئيس الجامعة على متابعة كافة الإجراءات الوقائية وحماية الأطقم الطبية والمرضى بمباني العزل وجميع المستشفيات، فضلاً عن التوسع فى عدد الأسرة للعناية المركزة والمتوسطة لمباني العزل بالمستشفيات، وتوفر الأدوية والمستلزمات الوقائية اللازمة لإستقبال أكبر عدد من الحالات إيماناً بدور الجامعة بالمشاركة في مواجهة الأزمة.

وتم تشكيل اللجنة الفنية العليا لإدارة أزمة وباء كورونا في مستشفيات جامعة الزقازيق بالقرار رقم 685 بتاريخ 30-5-2020 برئاسة د.عثمان شعلان رئيس الجامعة، وعضوية كلاً من د. رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة لشئون إدارة المستشفيات الجامعية، د. وحيد شومان أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب، د. محمد الموافي أستاذ التخدير والعناية المركزة، د. طارق أحمد نجيب أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية.