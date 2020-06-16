العثور على جثة فتاة في ترعة أصفون بقنا

عثر أهالي قرية الترامسة بمحافظة قنا، على جثة فتاة غارقة في ترعة أصفون أمام منطقة الشيخ حسن أبوعامر.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بالعثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، غارقة في ترعة أصفون بقرية الترامسة.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير المرفق، بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، عقب استخراجها من الترعة.

فيما تعاين أجهزة الأمن موقع غرق الفتاة، وتكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وهوية صاحبة الجثة.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.