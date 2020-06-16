مطار القاهرة يستقبل 174 مصريا عائدين من قطر

استقبل مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة العمانية مسقط على متنهما نحو 174 راكبا من المصريين العالقين بقطر منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة، إنّ المطار استقبل رحلة استثنائية سيرتها شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران قادمة من سلطنة عمان على متنها نحو 174 مصريا، وتعد هذه الرحلة هي الثانية للشركة اليوم التي تنقل عالقين مصريين من مسقط، ضمن الجسر الجوي الذي تسيره وزارة الطيران المصرية لإجلاء أكثر من 3 آلاف مصري عالقين بقط، ناشدوا الدولة لعودتهم.