مطار القاهرة يستقبل 170 عالقًا مصريًا من قطر

استقبل مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم الاثنين، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة العمانية مسقط، تقل على متنهما 170 راكبا مصريا من العالقين المصريين بقطر، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن المطار استقبل رحلة استثنائية سيرتها شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران، في إطار الجسر الجوى الاستثنائي للطيران المدني لإعادة المصريين بالخارج، قادمة من سلطنة عمان على متنها 170 مصريا، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يتم إجلاء حوالي 3 آلاف مصري عالق بقطر كانوا قد ناشدوا الدولة لعودتهم وبالفعل تم التنسيق مع إحدى شركات الطيران العمانية التي تقوم بإجلاء العالقين من قطر إلى سلطنة عمان ثم يتم نقلهم عبر طائرات شركتي "مصر للطيران وإير كايرو" بواقع رحلتين يوميا لكل منهما.